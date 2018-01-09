Японський спортсмен підсипав допінг товаришу по збірній, щоб той не потрапив на Олімпіаду

Японський каноїст Ясухіро Судзукі дискваліфікований на 8 років за те, що підсипав допінг супернику.

Про це повідомляє Isport.

Судзукі додав заборонений препарат у напій свого товариша по команді Сейджі Коматцу. Після цього Коматцу здав позитивний допінг-тест.

Пізніше Судзукі зізнався, що зробив це для того, щоб його суперник не зміг потрапити на Олімпіаду. Санкції з Коматцу були зняті.