Японський спортсмен підсипав допінг товаришу по збірній, щоб той не потрапив на Олімпіаду

15:26, 09 січня 2018
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У підсумку Ясухіро Судзукі був дискваліфікований на вісім років.

Ясухіро Судзукі / japantimes.co.jp

Японський каноїст Ясухіро Судзукі дискваліфікований на 8 років за те, що підсипав допінг супернику.

Про це повідомляє Isport.

Судзукі додав заборонений препарат у напій свого товариша по команді Сейджі Коматцу. Після цього Коматцу здав позитивний допінг-тест.

Пізніше Судзукі зізнався, що зробив це для того, щоб його суперник не зміг потрапити на Олімпіаду. Санкції з Коматцу були зняті.

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Теги: #допінг у спорті