Найсильніший тенісист світу Надаль пропустить перший турнір 2018-го року в Австралії

Перший номер рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів (АТР) іспанець Рафаель Надаль пропустить перший турнір 2018-го року в австралійському Брісбені, повідомив спортсмен на своїй сторінці в Twitter.

"На жаль, я змушений оголосити, що в цьому році не зможу приїхати в Брісбен. Я мав намір зіграти в цьому турнірі, але після довгого минулого сезону і пізнього початку підготовки я все ще не готовий.

Я відмінно провів час у Брісбені в 2017 році. Це був чудовий початок місяця в Австралії.

Я побачуся зі своїми австралійськими уболівальниками, коли приземлюсь 4 січня в Мельбурні і почну підготовку до Australian Open", — написав Надаль.

Турнір у Брісбені пройде з 31 грудня по 7 січня та стане першим змаганням у новому сезоні-2018.