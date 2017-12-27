У кваліфікації Australian Open виступлять 2 представника України
11:25, 27 грудня 2017Інше
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У чоловічій сітці буде представлений Сергій Стаховський, у жіночій - Ангеліна Калініна.
Стаховський візьме участь в кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії / btu.org.ua
Напередодні були опубліковані заявочні листи кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії-2018, де представлені два українських спортсмени, повідомляє Тенісний портал України.
У чоловічому кваліфікаційному турнірі виступить Сергій Стаховський, у жіночому — Даяна Ястремська.
Ангеліна Калініна пропускає перший Шолом сезону: киянка у січні заявлена не серію турнірів ITF у США.
Нагадаємо, що однією з претендеток на wild card в кваліфікацію є Марта Костюк, виграла в минулому році Відкритий чемпіонат Австралії серед юніорів.
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