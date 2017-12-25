На Прикарпатті збудують біатлонний стадіон за 50 мільйонів гривень
11:04, 25 грудня 2017Інше
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Гроші на стадіон для біатлону Прикарпаття отримає з державного бюджету.
На Прикарпатті збудують біатлонний стадіон / MirBiatlona
Заступник голови обласної державної адміністрації Івано-Франківської області Ігор Пасічняк повідомив, що до керівництва ОДА зверталася Федерація біатлону України з проханням підтримати проект будівництва біатлонного стадіону, повідомляє місцеве видання Курс.
З державного бюджету область отримає на стадіон 50 млн грн субвенції.
На сесії облради депутати включили ці кошти в проект обласного бюджету на 2018 рік. Де саме можуть будувати стадіон, поки невідомо.
Голова облради Олександр Сич закликав депутатів давати пропозиції щодо місця для стадіону.
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