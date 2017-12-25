На Прикарпатті збудують біатлонний стадіон за 50 мільйонів гривень

Заступник голови обласної державної адміністрації Івано-Франківської області Ігор Пасічняк повідомив, що до керівництва ОДА зверталася Федерація біатлону України з проханням підтримати проект будівництва біатлонного стадіону, повідомляє місцеве видання Курс.

З державного бюджету область отримає на стадіон 50 млн грн субвенції.

На сесії облради депутати включили ці кошти в проект обласного бюджету на 2018 рік. Де саме можуть будувати стадіон, поки невідомо.

Голова облради Олександр Сич закликав депутатів давати пропозиції щодо місця для стадіону.