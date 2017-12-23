На підготовку спортсменів до Олімпіади-2018 Україна виділила 120 мільйонів гривень

Україна виділила 120 мільйонів гривень на підготовку спортсменів до зимових Олімпійських ігор-2018. Рівно половину цієї суми віддали біатлоністам.

Про це розповів керівник відділу зимових видів спорту Міністерства спорту України Даніль Амирханов, повідомляє Плюс Спорт з посиланням на газету "Експрес".

Читайте такожАналітики прогнозують одну медаль для України на зимових Олімпійських іграх"Ми проаналізували виступи наших спортсменів і поділили їх на три категорії. В елітну групу потрапили 15 біатлоністів, а також фрістайліст Олександр Абраменко. Вони отримують набагато більше грошей на підготовку, ніж представники двох інших груп: провідної та перспективної.

Загалом на зимові види спорту держава виділила 120 мільйонів гривень, 60 з них ми направили на біатлон. Вважаю це рішення є логічним, оскільки саме в цьому виді спорту українці мають найбільші успіхи. Ну а ще 60 мільйонів розподілили на інші зимові види спорту", – сказав Амирханов.

Зимові Олімпійські ігри в корейському Пхенчхані проходитимуть з 9-го по 25 лютого 2018 року.