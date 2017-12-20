Міжнародний паралімпійський комітет залишив в силі дискваліфікацію російської збірної

Міжнародний паралімпійський комітет залишив в силі відсторонення російської збірної від Ігор в Пхенчхані. Остаточне рішення буде прийнято в кінці січня.

Про це повідомляє gazeta.ru.

Паралімпійський комітет Росії як і раніше позбавлений акредитації в Міжнародному паралімпійському комітеті (МПК). При цьому в чотирьох паралімпійських видах спорту з семи (лижі, гірські лижі, сноуборд і біатлон) російські спортсмени продовжують змагатися у кваліфікації Ігор як нейтральні. Але їхня доля вирішиться, навіть якщо вони проб'ються на Ігри за спортивним принципом, тільки в кінці січня, коли МПК знову розглядатиме питання відновлення російської збірної в правах.

Зазначимо, що членство Паралімпійського комітету Росії було припинено ще в серпні 2016 року на підставі даних доповіді Річарда Макларена. Через це російські спортсмени пропустили Паралімпіаду в Ріо-де-Жанейро. У вересні Міжнародний Паралімпійський Комітет допустив російських спортсменів з зимових видів спорту до участі у кваліфікаційних змаганнях до Паралімпіади 2018 року в нейтральному статусі.

Паралімпіада в Пхенчхані пройде з 9-го по 18 березня 2018 року.