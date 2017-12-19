ФСТ "Динамо" України визначило найкращих спортсменів 2017 року

Фізкультурно-спортивне товариство «Динамо» оприлюднило десятку найкращих спортсменів з олімпійських та неолімпійських видів спорту за підсумками головних змагань 2017 року, повідомили УНІАН в прес-службі товариства.

Цього року, в олімпійських видах спорту, до зіркового списку увійшли:

Яна Беломоіна - заслужений майстер спорту України з маунтенбайку, чемпіонка Європи 2017 року, володар Кубка світу 2017 року; Андрій Винокуров - майстер спорту України з велоспорту на треку, бронзовий призер чемпіонату Європи 2017 року; Ганна Волошина - заслужений майстер спорту України з плавання синхронного, срібна та чотириразова призерка чемпіонату світу 2017 року; Анастасія Лисенко - майстер спорту України міжнародного класу з важкої атлетики, триразова срібна призерка чемпіонату Європи 2017 року, триразова чемпіонка Європи серед молоді 2017 року; Ігор Радівілов - заслужений майстер спорту України з гімнастики спортивної, срібний призер чемпіонату світу 2017 року, бронзовий призер чемпіонату Європи 2017 року, срібний призер ХХІХ літньої Всесвітньої Універсіади, Михайло Романчук - майстер спорту України міжнародного класу з плавання, срібний призер чемпіонату світу 2017 року, чемпіон Європи, чемпіон та дворазовий срібний призер ХХІХ літньої Всесвітньої Універсіади; Юлія Ткач-Остапчук - заслужений майстер спорту України з боротьби вільної, срібна призерка чемпіонату світу 2017 року, бронзова призерка чемпіонату Європи 2017 року; Ольга Харлан - заслужений майстер спорту України з фехтування, чемпіонка світу 2017 року; Олександр Хижняк - заслужений майстер спорту України з боксу, чемпіон світу та Європи 2017 року, чемпіон Європи серед молоді 2017 року; Єлизавета Яхно - майстер спорту України міжнародного класу з плавання синхронного, срібна та дворазовава бронзова призерка чемпіонату світу 2017 року.

ФСТ «Динамо» щороку традиційно визначає десятку найкращих спортсменів з олімпійських та неолімпійських видів спорту за підсумками головних змагань року.