У Житомирі жіноча команда волейбольного клубу "Полісся" перемогла у першому турі чемпіонату України
Наступні матчі у рамках другого туру чемпіонату України з волейболу серед жінок проходитимуть 16-18 лютого 2018 року у Білій Церкві.
Вчора у Житомирі жіноча команда волейбольного клубу «Полісся» здобула перемогу у першому турі чемпіонату України. Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, вирішальний матч відбувся 17 грудня у спортивному комплексі Житомирського національного агроекологічного університету.
"За результатами матчу із ДЮСШ «Спартак» (Вінниця) команда ВК «Полісся» ( Житомир) перемогла із рахунком 3:0, і в підсумку здобула перемогу у турнірі", - сказано у повідомленні.
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Наступні матчі у рамках другого туру чемпіонату України з волейболу серед жінок проходитимуть 16-18 лютого 2018 року у Білій Церкві.
Як повідомляв УНІАН, 15 грудня у прес - центрі Житомирської облдержадміністрації та обласної ради керівники міста і області представили нову жіночу волейбольну команду волейбольного клубу «Полісся» та розповіли про перспективи розвитку спорту у регіоні.