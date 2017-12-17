Київський "Фаворит" здобув першу перемогу у волейбольній Суперлізі

Єдиний представник Києва в елітному дивізіоні чемпіонату України з волейболу - столичний клуб "Фаворит" - нарешті перервав серію поразок. У суботу в другому матчі 6-го туру жіночої Суперліги «Фаворит» на своєму майданчику здолав «Сєвєродончанку» – 3:0. А в п’ятницю, у першому із спарених поєдинків, гості взяли гору з таким самим рахунком.

"Дві різні гри – два різних результати. Справа в тому, що ми комплектуємося в ході сезону. Наприклад, у суботу в складі команди дебютувала чемпіонка Дефлімпійських ігор з пляжного волейболу Анна Затилкіна. І вона добре проявила себе у цьому матчі, хоча тільки-но познайомилася з колективом. Загалом, наша велика проблема – відсутність нормальних можливостей налагоджувати командну взаємодію, адже постійного залу для тренувань у нас немає. Можна сказати, що ми збираємося разом напередодні ігор під час опробування залу", – зазначив у коментарі УНІАН головний тренер «Фаворита» Ігор Попов, який свого часу у складі молодіжної збірної СРСР виграв чемпіонат Європи, згодом – Кубок світу, виступав у національній команді України, а також у провідних відчизняних і зарубіжних клубах.

Про проблеми київського волейболу Ігор Попов розповів на форумі «Волейбол столиці. Відродження», що відбувся відразу ж після суботньої гри. Стратегічна мета, за задумом спеціаліста, – відродити професійну піраміду з підготовки волейболістів від початківців до майстрів. Верхівкою системи як раз і має стати «Фаворит». Слід нагадати, що команду було створено в 2016 році, вона тоді стартувала у вищій лізі і після першого ж сезону здобула путівку до Суперліги

Наступного тижня відбудеться чергова зустріч однодумців, які готові підтримувати "Фаворит". В основному це – вболівальники, що представляють середній клас. Отже, є небезпідставна надія на реалізацію проекту відродження професійного волейболу в столиці.