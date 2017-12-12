Світоліна виграла виставковий турнір у Франції

Українська тенісистка Еліна Світоліна стала переможницею виставкового турніру у Франції "Open Feminine Calvados".

У фіналі змагань, які вперше в цьому році проводяться в рамках виставкового турніру в Кані, Світоліна обіграла француженку Одрі Альбі з рахунком 7-5, 6-2. Фінальне протистояння тривало 69 хвилин.

Варто відзначити, що свої виступи в WTA-турі в 2018 році Еліна Світоліна почне на кортах у Брісбені (Австралія) на початку січня.