Світоліна виграла виставковий турнір у Франції
12:19, 12 грудня 2017Інше
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Українка завоювала титул на змаганнях в Кані.
Еліна Світоліна / REUTERS
Українська тенісистка Еліна Світоліна стала переможницею виставкового турніру у Франції "Open Feminine Calvados".
У фіналі змагань, які вперше в цьому році проводяться в рамках виставкового турніру в Кані, Світоліна обіграла француженку Одрі Альбі з рахунком 7-5, 6-2. Фінальне протистояння тривало 69 хвилин.
Варто відзначити, що свої виступи в WTA-турі в 2018 році Еліна Світоліна почне на кортах у Брісбені (Австралія) на початку січня.
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