Світоліна виграла виставковий турнір у Франції

12:19, 12 грудня 2017
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Українка завоювала титул на змаганнях в Кані.

Еліна Світоліна / REUTERS

Українська тенісистка Еліна Світоліна стала переможницею виставкового турніру у Франції "Open Feminine Calvados".

У фіналі змагань, які вперше в цьому році проводяться в рамках виставкового турніру в Кані, Світоліна обіграла француженку Одрі Альбі з рахунком 7-5, 6-2. Фінальне протистояння тривало 69 хвилин.

Варто відзначити, що свої виступи в WTA-турі в 2018 році Еліна Світоліна почне на кортах у Брісбені (Австралія) на початку січня.

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Теги: #Еліна Світоліна