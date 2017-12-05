МОК призупинив членство Росії і зобов'язав заплатити штраф в 15 мільйонів доларів

Міжнародний олімпійський комітет опублікував рішення, в якому йдеться про дискваліфікацію збірної Росії з Олімпійських ігор-2018, призупинення членства РФ у організації та зобов'язання Росії сплатити штраф, йдеться в повідомленні на офіційному сайті МОК.

Призупинено членство в організації як Олімпійського комітету Росії в цілому, так і керівника ОКР Олександра Жукова, зокрема.

МОК зобов'язав ОКР відшкодувати витрати на проведення розслідувань і внести 15 мільйонів доларів у створення незалежної системи тестування.

Крім того, комітет довічно відсторонив віце-прем'єра Віталія Мутко від участі в Олімпійських іграх. Аналогічні санкції застосовані до колишнього заступника міністра спорту РФ Юрія Нагорних.

Як повідомляв УНІАН, раніше МОК дисваліфікував збірну Росії з Олімпійських ігор-2018 Окремі спортсмени можуть взяти участь у змаганнях під нейтральним прапором.