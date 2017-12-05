Збірну Росії дискваліфікували з Олімпійських ігор в Пхенчхані-2018, спортсмени зможуть виступати під нейтральним прапором

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах оголосив рішення організації про дискваліфікацію збірної Росії на Іграх-2018 в Пхенчхані, повідомив керівник організації на прес-конференції, яку транслює офіційний сайт організації.

"Збірна Росії дискваліфікована. Спортсмени команди зможуть виступити тільки під нейтральним прапором - без гімну і будь-якої національної символіки", - зазначив Бах.

Як повідомляв УНІАН, раніше в листопаді ряд російських спортсменів позбулися, в загальній складності, 10 медалей Ігор і опустилися в командному заліку з 1-го на 4-е місце.

Крім того, раніше Всесвітнє антидопінгове агентство WADA продовжило позбавлення РУСАДА акредитації через невиконання організацією низки норм WADA.