Два українця потрапили в залікову зону в індивідуальній гонці КС з біатлону

У шведському Естерсунді завершилася чоловіча індивідуальна гонка на 30 км. етапу КС з біатлону, в якому українські біатлоністи посіли місце у третьому десятку фінішного протоколу, повідомляє офіційний сайт змагань.

Артем Прима і Сергій Семенов зайняли 23-24 місця в гонці, яка стала першою індивідуальною на етапах Кубка світу олімпійського сезону 2017/2018.

Таблиця гонки:

1. Йоханнес Бе (Норвегія) (0+0+0+0) — 53:24,5

2. Кантен Фійон Майї (Франція) (0+0+0+0)+2:01,0

3. Мартен Фуркад (Франція) (0+0+0+2) +2:14,3

...23. Артем Прима (Україна) (0+1+0+1) +4:19,0

24. Сергій Семенов (Україна) (1+1+0+0) +4:37,5

...78. Володимир Семаков (Україна) (1+1+3+0) +9:04,3

...82. Руслан Ткаленко (Україна) (0+1+0+4) +9:35,1

...97. Олександр Жирний (Україна) (2+1+2+1) +10:56,9