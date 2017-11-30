Українка Джима після бронзи на етапі Кубка світу з біатлону: я вперше за 2 останніх роки відстрілялася на "нуль"
12:17, 30 листопада 2017Інше
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Одна з лідерів збірної України прокоментувала своє 3-є місце в індивідуальній гонці на етапі Кубка світу.
Юлія Джима задоволена своєю стрільбою на першому етапі Кубка світу / biathlon.com.ua
Українська біатлоністка Юлія Джима прокоментувала свою бронзову медаль в індивідуальній гонці на першому етапі Кубка світу в шведському Естерсунді.
«Чому я найбільше рада, так це чистою стрільбою. Тому що в минулому році для мене було нормою 2-3 промахи.
Читайте такожУкраїнка Джима завоювала бронзу на першому етапі Кубка світу з біатлону в ЕстерсундіКоли я бігала по юніорам, я зазвичай стріляла на "нуль", на Кубку IBU теж. Але за останні два роки це перший раз, коли я відстріляла без промахів в індивідуальній гонці», – сказала Джима.
Нагадаємо, Юлія Джима стала третьою в індивідуальній гонці, інша українка Валентина Семеренко посіла четверте місце.
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