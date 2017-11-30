Українка Джима після бронзи на етапі Кубка світу з біатлону: я вперше за 2 останніх роки відстрілялася на "нуль"

Українська біатлоністка Юлія Джима прокоментувала свою бронзову медаль в індивідуальній гонці на першому етапі Кубка світу в шведському Естерсунді.

«Чому я найбільше рада, так це чистою стрільбою. Тому що в минулому році для мене було нормою 2-3 промахи.

Читайте такожУкраїнка Джима завоювала бронзу на першому етапі Кубка світу з біатлону в ЕстерсундіКоли я бігала по юніорам, я зазвичай стріляла на "нуль", на Кубку IBU теж. Але за останні два роки це перший раз, коли я відстріляла без промахів в індивідуальній гонці», – сказала Джима.

Нагадаємо, Юлія Джима стала третьою в індивідуальній гонці, інша українка Валентина Семеренко посіла четверте місце.