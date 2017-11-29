МОК довічно дискваліфікував ще трьох російських спортсменів, на Олімпіаді в Сочі росіяни - вже треті

Російських бобслеїстів Олександра Касьянова, Олексія Пушкарьова та Ільвіра Хузіна рішенням комісії МОК під керівництвом Дениса Освальда визнали винними в порушенні антидопінгових правил, повідомляє офіційний сайт організації. Всі четверо довічно усунені від участі в Олімпіадах, їхні результати на Іграх-2014 в Сочі анульовані.

На Олімпіаді Касьянов, Пушкарьов і Хузін медалей не завоювали, але після дискваліфікації іншого росіянина Олександра Зубкова його колега по збірній Касьянов повинен був здобути дві бронзові медалі. Зрозуміло, ці нагороди йому тепер не дістануться.

Раніше через допінгові порушення на Олімпіаді-2014 в Сочі МОК відібрав у збірної Росії 11 медалей.

Росія опустилася на третє місце в загальнокомандному медальному заліку. У Сочі збірна виграла 33 медалі, тепер ця кількість зменшилася до 22 (10 золотих, 5 срібних і 7 бронзових). Лідерство захопили норвежці. У них 29 нагород (11 золотих, 7 срібних та 11 бронзових). Другими стали канадці — 25 медалей (10 золотих, 10 срібних та 5 бронзових).

Нагадаємо, комісія під керівництвом Дениса Освальда займається розслідуванням маніпуляцій з допінг-пробами під час Олімпіади в Сочі. Всі вироки по справах російських спортсменів планується оголосити до 5 грудня, коли розпочнеться засідання Виконкому МОК.

Рішення про участь збірної Росії на Олімпіаді 2018 року буде оголошено 5 грудня.