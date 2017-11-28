Російська біатлоністка: я швидше викину медаль на смітник, ніж поверну її у МОК

Російська біатлоністка Яна Романова, яка була довічно дискваліфікована і втратила срібну медаль Олімпійських ігор в Сочі, заявила, що не збирається повертати свою медаль.

Про це повідомляє "Проспорт-ТСН".

Спортсменка вважає, що Міжнародний олімпійський комітет не мав підстав для прийняття такого рішення.

"Якщо ми не доб'ємося справедливого рішення, я швидше викину медаль на смітник, ніж поверну її у МОК. Медаль свою я ніколи не поверну в МОК. Вони винесли таке рішення без доказів. Я дуже багато разів проходила процедуру допінг-контролю, що проводиться WADA. Вони просто вирішили, що в Сочі ми порушували антидопінгові правила", - заявила Романова.

Як повідомляв УНІАН, українська біатлоністка Віта Семеренко майже через чотири роки після закінчення Олімпіади-2014 в Сочі отримає срібну медаль через дискваліфікацію ще однієї росіянки Ольги Вілухіної.