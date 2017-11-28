Українка Віта Семеренко отримає срібну медаль Сочі-2014 через дискваліфікацію росіянки (відео)

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дискваліфікував ще п'ятьох російських спортсменів, які брали участь в Олімпійських іграх у Сочі-2014.

Про це повідомив офіційний сайт МОК.

Визнані винними в порушенні антидопінгових правил і довічно дискваліфіковані учасники Сочі-2014 скелетоніст Сергій Чудінов, бобслеїсти Дмитро Труненков і Олексій Негодайло, а також біатлоністки Яна Романова і Ольга Вілухіна.

Таким чином, у Росії відібрали ще три медалі на додачу до раніше втрачених. Вілухіна позбавлена срібла спринту і срібла в естафеті, Романова – срібла в естафеті.

Таким чином, срібну медаль у спринті на зимових Іграх в Сочі-2014 отримає українська біатлоністка Віта Семеренко, яка в тій гонці прийшла третьою. Бронзу отримає італійка Карін Оберхофер.

Збірна України з цим сріблом все одно не підніметься вище свого 20-го місця загального заліку, поступаючись Великобританії за кількістю бронзових медалей.