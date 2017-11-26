Збірна Франції з тенісу виграла Кубок Девіса-2017

В Ліллі на арені "П'єр Моруа" завершився фінальний матч Світової групи Кубка Девіса між збірними Франції та Бельгії.

Володарями Кубка Девіса в сезоні 2017 року стала збірна Франції, повідомляє офіційний сайт змагань.

Бельгієць Давид Гоффен виграв обидва своїх матчі - проти Люка Пуя і Жо-Вільфреда Тсонга, однак цього не вистачило збірній Бельгії для підсумкової перемоги.

Франція – Бельгія 3:2

Люка Пуй (Франція, 2) — Давид Гоффен (Бельгія, 1) – 5:7, 3:6, 1:6

Жо-Вільфрід Тсонга (Франція, 1) — Стів Дарсис (Бельгія, 2) – 6:3, 6:2, 6:1

Рішар Гаске/П'єр-Юг Ербер — Рубен Бемельманс/Йоріс Де Лооре— 6:1, 3:6, 7:6 (2), 6:4

Жо-Вільфрід Тсонга (Франція, 1) — Давид Гоффен (Бельгія, 1) — 6:7 (5), 3:6, 2:6

Люка Пуй (Франція, 2) — Стів Дарсис (Бельгія, 2) — 6:3, 6:1, 6:0

Для збірної Франції це десятий титул в історії. За даним показником французи зрівнялися з Великобританією і ділять третє місце слідом за США (32 титули) і Австралією (28 трофеїв).