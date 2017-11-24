Український фігурист Паніот потрапив у призери турніру в Таллінні

Український фігурист Ярослав Паніот зійшов на третю сходинку п’єдесталу міжнародного турніру Tallinn Trophy, не втримавши лідируючі позиції, на яких він перебував після виконання короткої програми, повідомляє офіційний сайт Федерації фігурного катання України.

Загальна сума, яку набрав українець, значно нижча від його найкращого результату і становить 221.23.

Ярослава «підвів» виступ у довільній, де він був далеко не таким переконливим, як у короткій. Фігурист припустився ряду помилок у стрибковій частині програми, зокрема, у нього «не пішли» стрибки у чотири оберти, водночас каскад 4Т+3Т він може записати собі в актив. Наприкінці програми Паніот, хоча й «не здався без бою», але все ж напруження фізично не витримав. З двома падіннями він отримав за довільну 139.98 балів – 71.78 за техніку та 70.20 за компоненти і пропустив вперед росіянина Дмитра Алієва та американця Олексія Красножона. Останній виграв у нашого спортсмена за рахунок вищої оцінки за компоненти.

У такому ж порядку ці фігуристи розташувалися і у загальному заліку: у Алієва 235.10 балів,у Красножона - 222,39.

Читайте такожУкраїнська фігуристка Архіпова посіла друге місце на міжнародному турнірі Tallinn TrophyНагадаємо, 19-річний Ярослав Паніот уже рік тренується у відомого американського тренера Теммі Гембл. Раніше фігурист зазначав, що тренер взялася за нього «всерйоз» і докладає максимум зусиль для того,щоб він прогресував. Сама Гембл дає високу оцінку українцю. «Яро…суперталановитий і я дуже рада,що можу з ним працювати», - сказала вона американському виданню «The Press Enterprise».

У вересні Ярослав Паніот на міжнародному турнірі в Оберсдорфі здобув для України ліцензію на участь у зимових Олімпійських іграх-2018 у чоловічому одиночному катанні. Тепер він готується до відбіркових змагань – грудневого чемпіонату України, на яких буде названо імена тих, хто у лютому вирушить до олімпійського Пхьончхану. А суперник у Ярослава буде серйозний – Іван Павлов, котрий нині тренується у Марини Амірханової.