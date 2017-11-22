У Чернівцях відбувся чемпіонат України з карате

18-19 листопада в Чернівцях пройшов чемпіонат України з карате. Відбулися національний чемпіонат серед дорослих та національний чемпіонат серед кадетів, юніорів та молоді. Про це повідомили УНІАН в Українській федерації карате.

Змагання пройшли в фізкультурно-оздоровчому комплексі «Олімпія». За медалі в різних категоріях змагались представники 15 регіонів України. В чемпіонаті взяла участь рекордна кількість молодих спортсменів – 403. Кількість дорослих учасників також була солідною – 150.

Спортсмени традиційно боролись не лише за нагороди, а також за потрапляння до національних збірних України на міжнародні турніри 2018 року. Втім, група кращих наших каратистів, які входять до топ-15 в світовому рейтингу WKF, вже гарантовано мають місця в збірній. Нагадаємо, що це Катерина Крива (вагова категорія 50 кг, №6), Анжеліка Терлюга (55 кг, №1), Аніта Серьогіна (61 кг, №2), Анастасія Степашко (більше 68 кг, №4), Олег Філіпович (60 кг, №8), Станіслав Горуна (75 кг, №2), Валерій Чоботар (84 кг, №6). Вони, а також чемпіонка України в ката Анна Крещенко не змагалися в Чернівцях, бо ведуть підготовку до етапу Серії А, що пройде на Окінаві 25-25 листопада. Відзначимо, що українська команда вперше виступить в Японії, на батьківщині карате.

Щодо власне чемпіонату України, то на ньому були як очікувані результати, так і несподіванки.

Традиційно на турнірі домінували спортсмени Одеської, Львівської областей та м. Києва. В молодіжному чемпіонаті одесити посіли 1-е місце в загальному заліку, здобувши 20 медалей (10 золотих, 4 срібних, 6 бронзових), львів’яни стали другими – 17 нагород (7-4-6), кияни замкнули першу трійку – 29 (6-8-15). За лідерами розташувалися Чернівецька область (17 нагород: 6-3-8) та Харківська область (12 нагород: 2-2-8). Загалом до медальної таблиці потрапили команди 13 областей.

А ось в дорослому чемпіонаті львів’яни випередили одеситів. За рівної кількості медалей (по 15), вони вибороли на одну золоту більше: 6-5-4 проти 5-3-7 відповідно. Київ знову став третім з 8 нагородами: 1-3-4. А ось на четверту сходинку піднялась збірна Дніпропетровської області – 4 медалі (1-1-2). Харківська область знову стала п’ятою – 5 медалей (1-0-4).

Серед індивідуальних досягнень треба відзначити чемпіонські титули молодих каратистів. У Чернівцях здобули доросле золото вчорашні юніори та сьогоднішня молодь (до 21 року): Анна Проценко (Київ, -50 кг), Анастасія Мястковська (Львівська обл., -55 кг), Галина Мельник (Львівська обл., -68 кг), Денис Копитко (Львівська обл., -67 кг), Віталій Демчишин (Львівська обл., -75 кг). Втім перемагали й досвідчені майстри: Анна Крещенко та Віталій Кулик (обидва – Одеська обл.,ката), Олександра Єланьска (Дніпр. обл.,-61 кг), Олександр Розенберг (Одеська обл., -84 кг), Ярослав Горуна (Львівська обл., 84+ кг) та заслужені ветерани – Ігор Угніч (Сумська обл., -60 кг) та Ганна Ястребова (Харківська обл., 68+ кг).