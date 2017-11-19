Українська біатлоністка Віта Семеренко посіла 5-е місце в мас-старті в Шушені

Сьогодні на передсезонному турнірі в норвезькому Шушені пройшов жіночий мас-старт, в якому брали участь 5 українських спортсменок.

Кращою серед українок виявилася Віта Семеренко, яка посіла п'яте місце, відставши від лідера на 49,9 секунди.

Кращий результат показала норвежка Марте Олсбю. Другою виявилася представниця Франції Анаіс Без, відставши від лідера на 25 секунд. А замкнула трійку Сюнневе Сулемдал.

Українки Юлія Джима і Надія Бєлкіна, які повинні були взяти участь у гонці, не стартували.

1. Марте Олсбю (Норвегія) – 36.45,5 (1+0+0+0)

2. Анаіс Без (Франція) – 25,0 (1+1+0+0)

3. Сюнневе Сулемдал (Норвегія) – 31,6 (0+0+0+0)

5. Віта Семеренко (Україна) – 49,9 (2+0+1+0)

11. Ірина Варвинець (Україна) – 1.33,8 (0+0+0+1)

13. Анастасія Меркушина (Україна) – 1.56,5 (0+0+0+2)

18. Дарина Блашко (Україна) – 2.09,2 (0+0+1+0)

19. Ольга Абрамова (Україна) – 2.11,1 (1+0+2+0)

Як повідомляв УНІАН, тренерський штаб збірної України оприлюднив склад на перший етап Кубка світу в сезоні-2017/18.