Запорізький "Мотор" не зміг обіграти російських "Чеховських ведмедів" у гандбольній Лізі чемпіонів

У підмосковному Чехові завершився матч 7-го туру гандбольної Ліги чемпіонів, в якому "Чеховські Ведмеді" приймали чемпіона України запорізький "Мотор" та матчі звели внічию, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 30:30.

Український клуб, який посідає 2-е місце в турнірній таблиці Групи D Ліги чемпіонів, приїхав в гості до аудсайдеру турніру і, теоретично, повинен був обов'язково виграти матч. Більш того, матч першого кола завершився перемогою чемпіона України з різницею в 13 голів.

Тим не менш, українці мали перевагу лише в першому таймі, вигравши його з рахунком 17:15.

У другій 30-хвилинці гра абсолютно змінилася, "Ведмеді" контролювали хід матчу і постійно вели з різницею в 2-3 м'ячі. Тим не менше, ряд помилок гравців російської команди дозволив українцям спочатку скоротити розрив до мінімуму, а в самій кінцівці, за 3 секунди до фінальної сирени, зусиллями Сергія Шельменка зрівняти рахунок - 30:30. Цікаво, що Шельменко є одночасно гравцем запорізького "Мотора" і збірної Росії, але народився в Україні і раніше змінив громадянство.

Таким чином, "Мотор" набрав 9 очок у турнірній таблиці і зберіг 2-е місце в групі, а у "Чеховських ведмедів" тепер 3 бали і, як і раніше, останнє 6-е місце в сикстеті D.