МОК може заборонити гімн Росії на Іграх-2018 і не допустити російську збірну до церемонії відкриття

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) може заборонити виконувати гімн Росії на зимових Іграх в Пхенчхані, повідомляє The New York Times з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

МОК розглядає варіанти санкцій, які будуть застосовані у відношенні Росії за допінгову систему на Іграх-2014 в Сочі.

В якості покарань розглядається введення заборони на виконання гімну Росії під час нагородження медалістів Ігор, а також заборони на участь в церемонії відкриття Олімпіади для російської делегації.

Читайте такожАнтидопінгові організації 17 країн зажадали звільнити Росію від Олімпіади-2018Висуваються пропозиції допустити росіян на Ігри як нейтральних спортсменів. Крім того, російській стороні, можливо, доведеться заплатити великий штраф і не допустити появи на турнірі спортсменів і офіційних осіб, замішаних в допінгової системі.

Питання про те, які санкції будуть застосовані у відношенні Росії, буде обговорюватися 5 грудня на засіданні виконкому МОК.