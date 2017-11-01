У Росії відібрали дві медалі Ігор-2014 і усунули лижників від Пхенчхана

Комісія Міжнародного олімпійського комітету прийняла рішення визнати двох російських лижників винними в порушенні антидопінгових правил.

Під час повторної перевірки допінг-проб Ігор у Сочі в пробірках Олександра Легкова та Євгена Бэлова були виявлені заборонені речовини.

Як повідомляє офіційний сайт МОК, в підсумку, результати атлетів, показані на Олімпійських іграх у Сочі, анульовані. Також обидва лижники відсторонені від участі на Іграх-2018 в Пхенчхані і на всіх наступних Олімпіадах.

На Олімпіаді в Сочі Легков здобув золото в гонці на 50 км, а також взяв срібло в складі російської збірної в естафеті 4х10 км. Також лижник став десятим у гонці 15+15 км. Всі медалі та дипломи повинні бути повернуті в МОК. Бєлов брав участь у двох гонках і посів 18-е місце в гонці 15+15 км і 25-е місце в гонці на 15 км

Поки не прийнято рішення про передачу відкликаних медалей іншим спортсменам.

Нагадаємо, асоціація лижного спорту та сноуборду США закликала звільнити Росію від Олімпійських ігор-2018.