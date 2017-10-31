Бубка: до старту олімпійських змагань в Пхьончхані лише 100 днів, олімпійці продовжують боротьбу за путівки на Ігри-2018

Президент Національного олімпійського комітету взяв участь в засіданні Організаційного комітету з підготовки до Олімпійських ігор, де поінформував про роботу НОК з забезпечення участі наших олімпійців в найголовніших зимових стартах чотириріччя та окреслив основні проблеми подальшого розвитку спорту, повідомляє НОК України.

«Тиждень тому на батьківщині Олімпійських ігор в Греції було запалено вогонь XXIII зимових Олімпійських ігор, що з 9 по 25 лютого відбудуться в південнокорейському Пхьончхані. Символічно, що наше засідання проходить у визначну дату, адже саме через 100 днів в Кореї стартують змагання найсильніших спортсменів Планети. Сьогодні олімпійці продовжують підготовку та боротьбу за заповітні путівки на Ігри-2018. Вірю, що вони впевнено подолають цей непростий шлях та гідно захищатимуть честь країни в далекій Кореї. Сьогодні – на фінішній прямій олімпійської підготовки важливо ще більше об’єднати зусилля та забезпечити усі необхідні умови для виконання в повному обсязі усіх запланованих завдань», - наголосив Сергій Бубка.

Головний олімпієць країни поінформував, що традиційно Національний олімпійський комітет України тісно співпрацює з Міністерством молоді та спорту, національними федераціями, фізкультурно-спортивними товариствами та Оргкомітетом Ігор і не залишається осторонь від важливого процесу підготовки до Ігор, надаючи максимальну підтримку Мінмолодьспорту та федераціям у підготовці наших спортсменів до Олімпійських ігор.

«Завдяки зусиллям Національного олімпійського комітету маємо повну підтримку і взаєморозуміння від наших міжнародних колег: Міжнародного Олімпійського Комітету та Європейських Олімпійських Комітетів. Саме таке порозуміння, авторитет України в олімпійському русі, наша активна позиція в рамках співпраці з Олімпійською Солідарністю Міжнародного Олімпійського Комітету дозволили нам суттєво збільшити кількість щомісячних стипендій для атлетів елітної групи, які готуються до Пхьончхану. 26 олімпійців щомісяця отримують підтримку НОК, загальний обсяг якої складає більш ніж 6 мільйонів 300 тисяч гривень», - наголосив Сергій Бубка.

Він також відзначив, що Національний олімпійський комітет спільно з Міністерством молоді та спорту продовжує опікуватися забезпеченням наших представників зимових видів спорту спортивним обладнанням, інвентарем, формою. У 2017 році на вирішення цих питань передбачено більш ніж 8 мільйонів гривень. Завдяки підтримці спонсорів та партнерів Олімпійського комітету наші федерації відчувають не тільки моральну підтримку, а й отримують суттєву фінансову та матеріальну допомогу. У 2017 році загальна сума такої допомоги лише зимовим федераціям з урахуванням стипендій склала близько 15,6 мільйонів гривень.

Президент НОК також відзначив тісну співпрацю і підтримку й від корейських колег, зокрема, налагоджена ефективна взаємодія з Посольством Республіки Корея в Україні на чолі з Лі Янг Гу та новопризначеним Послом України в Кореї Олександром Горіним.

«Ми тісно співпрацюємо з ними й вирішуємо усі необхідні питання щодо перебування українців в Пхьончхані. Фахівці Національного олімпійського комітету беруть активну участь в нарадах Оргкомітету з питань безпеки, акредитації, квиткової програми. На сьогодні ми вже здійснили попередню акредитацію делегації, медичного персоналу та українських журналістів, отримуємо всі необхідні дозволи, зокрема на ввезення зброї, реєстрації радіочастот і таке інше. У співпраці з Міністерством молоді та спорту, національними федераціями ведеться робота щодо забезпечення авіаперевезення команди та спортивного обладнання», - поінформував Сергій Бубка.

Особливу увагу очільник НОК приділив питанням підтримки спортсменів і тренерів. «Не секрет, що саме завдяки високому потенціалу та вагомому вкладу тренерів Україна протягом багатьох років знаходила серед молодих спортсменів таланти та виховувала Олімпійських чемпіонів і призерів. Завдяки ініціативі Виконкому Національного олімпійського комітету, народних депутатів, підтримці спортивної громади, Уряду в державному бюджеті на 2017 рік для підвищення оплати праці провідних українських тренерів було виділено додатково більше 60 мільйонів гривень. Це дозволило значно покращити умови для роботи в нашій країні висококваліфікованих кадрів. Також дуже приємно, що з вересня 2017 року підвищено зарплату тренерів-викладачів дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Важливим кроком стало збільшення розміру стипендій Президента України видатним спортсменам та тренерам. Всі ці позитивні моменти відіграють вкрай важливу роль у підготовці наших спортсменів!», - підкреслив Бубка, висловивши вдячність керівництву держави – Президенту, Уряду і Парламенту, членам Оргкомітету за розуміння і вагому підтримку на всіх етапах проходження цих життєво необхідних рішень.

На глибоке переконання Сергія Бубки вкрай важливим залишається питання покращення житлово-побутових умов спортсменів-кандидатів на участь у зимових Іграх-2018 та їх тренерів.

Разом з тим, стратегічним напрямком також є забезпечення чистоти спорту і боротьба з допінгом – чумою світового спорту 21-го століття. «Тут не може бути жодних компромісів, мови про економію коштів або якоїсь вибірковості. Нульова терпимість, використання сучасних технологій та інвестиції у розбудову Національного антидопінгового центру і антидопінгових програм, просвітницька діяльність із залученням атлетів, а також їх антуражу – тренерів, лікарів, агентів тощо – без цього ми не зможемо рухатись вперед у боротьбі з цим страшним злом», - наголосив президент НОК.

За словами Сергія Бубки, окремої уваги потребує створення та збереження спортивної інфраструктури, зокрема, будівництва центру зимових і літніх видів спорту в Києві по вул. Тростянецькій, створення центру олімпійської підготовки з біатлону в Тернопільській області, будівництво біатлонно-лижного стадіону в Буковелі, будівництво лижеролерної траси в Сумській області, а також будівництва на Одещині на базі дитячого центру «Молода гвардія» спортивного комплексу та стадіону.

«Безумовно, не треба забувати, що Олімпійські ігри – унікальні старти, де змагаються найкращі спортсмени Планети! Кожен спортсмен їде на Олімпіаду, щоб показати свій найкращий результат, а в кожному його успіху є й частка, внесок підтримки спортивних вболівальників! Тому хотілось би, щоб висвітлення Олімпійських ігор, підготовки до них було забезпечено на належному рівні. Маємо надію, що український вболівальник в повному обсязі побачить олімпійські змагання та вболіватиме за наших героїв!», - висловив надію головний олімпієць країни.