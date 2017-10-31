Оголошені призові для українських атлетів на зимових Іграх-2018 у Пхенчхані

Сьогодні відбулось засідання Організаційного комітету з підготовки та участі спортсменів України в Олімпійських іграх, на якому були оголошені призові, які отримують українські чемпіони та призери Ігор, повідомляє НОК України.

Зокрема, за золото спортмен отримає 125 тисяч доларів, срібло - 80 тисяч, бронзу — 55 тисяч.

За словами В’ячеслава Кириленка, у ці непрості часи окрім коштів з державного бюджету важливо залучати й інші джерела фінансування. Зокрема, розроблено законопроект про меценатство спорту.

«Цього року нам вдалося суттєво підвищити заробітні плати провідним тренерам, збільшити зарплати наставникам дитячо-юнацьких спортивних шкіл, підняти стипендії Президента видатним спортсменам і тренерам – вірю, що нам вдасться фокус увагу суспільства повернути на спорт», - наголосив урядовець.

Міністр молоді та спорту Ігор Жданов поінформував, що ХХIIІ зимові Олімпійські ігри триватимуть з 9 по 25 лютого 2018 року. Українські спортсмени можуть бути представлені в 9-11 видах спорту із 15 представлених на Іграх (біатлон, лижні гонки, фігурне катання, санний спорт, скелетон, фрістайл, гірськолижний спорт, сноубординг, стрибки на лижах, лижне двоборство, шорт-трек). Наразі триває ліцензійний відбір і в активі українців 15 заповітних перепусток на Ігри (11 в біатлоні і 4 в фігурному катанні). Загалом очікується, що Україну на зимових Олімпійських іграх-2018 представлять близько 40 спортсменів.

Президент НОК Сергій Бубка розповів про роботу Олімпійського комітету з забезпечення участі українських олімпійців в найголовніших зимових стартах чотириріччя. Зокрема, він відзначив, що 26 провідних олімпійців з зимових видів спорту щомісяця отримують стипендії НОК, а загальний обсяг програми складає більш ніж 6 мільйонів 300 тисяч гривень. Національний олімпійський комітет спільно з Міністерством молоді та спорту продовжує опікуватися забезпеченням наших представників зимових видів спорту спортивним обладнанням, інвентарем, формою. У 2017 році на вирішення цих питань передбачено більш ніж 8 мільйонів гривень. Фінансова допомога лише зимовим федераціям з урахуванням стипендій склала близько 15,6 мільйонів гривень.

Як повідомляв УНІАН, Олімпіада-2018 відбудеться в Пхенчхані (Південа Корея) з 9 по 25 лютого.