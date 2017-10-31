Українські спортсмени можуть розраховувати на 40 ліцензій у 11 видах змагань на зимових Олімпійських іграх - Кириленко
15:04, 31 жовтня 2017Інше
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Найближча зимова Олімпіада відбудеться в Пхенчхані в 2018-му році.
40 українських спортсменів можуть взяти участь в Олімпіаді Пхенчхан-2018 / twitter.com/KyrylenkoVyach
Українські спортсмени можуть розраховувати на 40 ліцензій у 11 видах змагань на зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані, які відбудуться у 2018 році.
Про це заявив віце-прем'єр з гуманітарних питань В'ячеслав Кириленко у своєму Twitter.
"Провів засідання Оргкомітету з підготовки участі у Олімпіадах та Паралімпіадах: на Олімпіаду в Пхьончхані плануємо 40 ліцензій у 11 видах", - зазначив він.
Як повідомляв УНІАН, Ігри у Пхьлнчхані відбудуться з 9 по 25 лютого 2018 року.
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