Українські спортсмени можуть розраховувати на 40 ліцензій у 11 видах змагань на зимових Олімпійських іграх - Кириленко

15:04, 31 жовтня 2017
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Найближча зимова Олімпіада відбудеться в Пхенчхані в 2018-му році.

40 українських спортсменів можуть взяти участь в Олімпіаді Пхенчхан-2018 / twitter.com/KyrylenkoVyach

Українські спортсмени можуть розраховувати на 40 ліцензій у 11 видах змагань на зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані, які відбудуться у 2018 році.

Про це заявив віце-прем'єр з гуманітарних питань В'ячеслав Кириленко у своєму Twitter.

"Провів засідання Оргкомітету з підготовки участі у Олімпіадах та Паралімпіадах: на Олімпіаду в Пхьончхані плануємо 40 ліцензій у 11 видах", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Ігри у Пхьлнчхані відбудуться з 9 по 25 лютого 2018 року. 

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Теги: #Пхенчхан-2018 40 ліцензій Україна