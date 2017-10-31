Українські спортсмени можуть розраховувати на 40 ліцензій у 11 видах змагань на зимових Олімпійських іграх - Кириленко

Українські спортсмени можуть розраховувати на 40 ліцензій у 11 видах змагань на зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані, які відбудуться у 2018 році.

Про це заявив віце-прем'єр з гуманітарних питань В'ячеслав Кириленко у своєму Twitter.

"Провів засідання Оргкомітету з підготовки участі у Олімпіадах та Паралімпіадах: на Олімпіаду в Пхьончхані плануємо 40 ліцензій у 11 видах", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Ігри у Пхьлнчхані відбудуться з 9 по 25 лютого 2018 року.