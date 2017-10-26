Шокуючий вчинок: футзальний тренер побив арбітра (відео)

В матчі аматорських команд однієї з футзальних ліг України стався надзвичайний інцидент – тренер однієї з команд побив арбітра матчу, повідомляє Xsport.

Суддя матчу Viva Cup – PVM показав гравцю господарів жовту картку, яка виявилася другою. Після автоматичного вилучення головний тренер Viva Cup Роман Перадзе накинувся на літнього арбітра з кулаками.

В підсумку матч був зупинений, а команді Viva Cup зарахована технічна поразка.

Відео інциденту (УВАГА! Ненормативна лексика 18+):