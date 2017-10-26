Шокуючий вчинок: футзальний тренер побив арбітра (відео)
14:03, 26 жовтня 2017Інше
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Конфлікт стався у матчі двох аматорських клубів.
Тренер жорстоко побив арбітра / xsport.ua
В матчі аматорських команд однієї з футзальних ліг України стався надзвичайний інцидент – тренер однієї з команд побив арбітра матчу, повідомляє Xsport.
Суддя матчу Viva Cup – PVM показав гравцю господарів жовту картку, яка виявилася другою. Після автоматичного вилучення головний тренер Viva Cup Роман Перадзе накинувся на літнього арбітра з кулаками.
В підсумку матч був зупинений, а команді Viva Cup зарахована технічна поразка.
Відео інциденту (УВАГА! Ненормативна лексика 18+):
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