Світоліна у важкій боротьбі програла другий матч поспіль на Підсумковому турнірі

Українська тенісистка Еліна Світоліна поступилася у другому турі Підсумкового турніру WTA, що проходить в Сінгапурі, повідомляє офіційний сайт змагань.

У трьох сетах Еліна програла восьмій ракетці світу Каролін Гарсії з Франції. У поєдинку, який тривав 2 години 45 хвилин, Світоліна виграла перший сет на тай-брейку, а потім поступилася у другій партії.

У вирішальній третій партії Світоліна вела в рахунку - 2:0, але потім дозволила суперниці вирівняти становище, а у вирішальний момент віддала свою подачу.

Рахунок матчу - 6:7, 6:3, 7:5 - на користь Гарсії.

Нагадаємо, це друга поразка Світоліної на Підсумковому турнірі. У першому турі вона програла Каролін Возняцкі з Данії.

В іншому поєдинку "Червоної групи" в середу Возняцкі сенсаційно обіграла Симону Халеп - 6:0, 6:2 - і достроково вийшла в півфінал.