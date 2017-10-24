Третя ракетка світу чеська тенісистка Кароліна Плішкова стала першою півфіналісткою Підсумкового турніру WTA, що проходить в Сінгапурі.

Сьогодні відбулися матчі "Білої групи". Плішкова у двох сетах обіграла першу ракетку світу Гарбіньє Мугурусу - 6:2, 6:2, повідомляє сайт турніру.

У свою чергу, американка Вінус Вільямс після поразки в першому турі від Плішкової виграла свій перший матч на турнірі, обігравши латвійку Олену Остапенко. Поєдинок тривав три сети, при цьому тенісистки провели на корті 3 години 14 хвилин. Рахунок - 7:5, 6:7, 7:5 - на користь Вільямс.

Читайте такожСвітоліна стартувала на Підсумковому турнірі з розгромної поразки від ВозняцкіТаким чином, у третьому турі Мугуруса буде боротися з Вінус Вільямс за друге місце в "Білій групі", яке дає можливість зіграти в півфіналі. А Олена Остапенко втратила навіть теоретичні шанси на вихід з групи.

Нагадаємо, Підсумковий турнір WTA проходить з 22-го по 29 жовтня.