В Греції запалено олімпійський вогонь зимових Ігор-2018 (відео)

Сьогодні у Греції на стадіоні «Олімпік» відбулась церемонії запалення вогню XXIII зимових Олімпійських ігор, повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Все дійство відбувалось за давньою традицією за участю верховної жриці богині Гери.

Першим факелоносцем став грецький лижник Апостолос Анджеліс, який вже здобув ліцензію до Пхьончхану, потім вогонь був переданий колишньому футболісту «Манчестер Юнайтед», бронзовому призеру Олімпійських ігор-2012 корейському футболісту Цзи Суну.

Після тижневої мандрівки Грецією, 1 листопада вогонь прибуде до Південної Кореї, після чого і буде даний старт національній естафеті Олімпійського вогню. Вона проходитиме через 17 міст і провінцій Республіки, а участь у ній братиме 7,5 тисяч факелоносців. Загальна протяжність маршруту складатиме 2018 км.

Організатори пообіцяли деякі новаторські способи транспортування факела, коли він приземлиться на корейську землю.

«Ми будемо використовувати різні засоби, що представлять минуле, сьогодення і майбутнє, тим самим продемонструвавши наші досягнення в області технологій», - поділились у Оргкомітеті Пхьончхані.

Як повідомляв УНІАН, Ігри відбудуться з 9 по 25 лютого 2018 року у південнокорейському Пхьончхані.