Світоліна стартувала на Підсумковому турнірі з розгромної поразки від Возняцкі

Українка Еліна Світоліна з сенсаційної поразки розпочала виступ на Підсумковому турнірі WTA в Сінгапурі.

У першому матчі "Червоної групи" наша співвітчизниця поступилася Каролін Возняцкі з Данії - 2:6, 0:6, повідомляє офіційний сайт змагань.

Поєдинок тривав усього 58 хвилин. Світоліна припустилася 18 невимушених помилок (у суперниці їх всього 5) і не зробила жодного брейка. Возняцкі, в свою чергу, п'ять разів відбирала очки на подачі українки.

Число виграних розіграшів - 57:28 на користь Возняцкі.

В іншому матчі цієї ж групи Сімона Халеп впевнено обіграла Каролін Гарсію - 6:4, 6:2.

Підсумковий турнір WTA триватиме до 29 жовтня. Згідно з форматом, вісім кращих тенісисток планети поділені на дві групи - спочатку матчі проходять всередині квартетів, потім відбудуться півфінали і фінал.