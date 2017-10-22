Мугуруса і Плішкова виграли стартові матчі на Підсумковому турнірі WTA

Сьогодні в Сінгапурі стартував Підсумковий турнір WTA, в якому беруть участь 8 найсильніших тенісисток планети.

В неділю відбулися матчі "Білої групи". Чеська тенісистка Кароліна Плішкова обіграла американку Вінус Вільямс у двох партіях. За весь матч Плішкова поступилася лише у чотирьох геймах.

"Сьогодні я подавала досить добре, але могла краще. Можливо, рахунок на табло здається досить легким, але це не так. Матч був дуже складним. На цьому турнірі не буде простих матчів, тому ти повинен бути готовим до боротьби з першого розіграшу. Я намагалася так діяти сьогодні, і це спрацювало", - прокоментувала перемогу Плішкова у післяматчевому інтерв'ю на корті, передає btu.org.ua.

У другому матчі дня Гарбіньє Мугуруса обіграла Олену Остапенко. Іспанка зробила за матч 5 брейків, латвійка відповіла 3-ма. Поєдинок тривав 1 годину 25 хвилин.

Кароліна Плішкова (Чехія, 3) - Вінус Вільямс (США, 5) - 6:2, 6:2

Гарбіньє Мугуруса (Іспанія, 2) - Олена Остапенко (Латвія, 7) - 6:3, 6:4

Завтра на турнірі стартують учасниці "Червоної групи". Перша ракетка світу Сімона Халеп (Румунія) буде протистояти Каролін Гарсії з Франції, а українка Еліна Світоліна стартує матчем з Каролін Возняцкі з Данії.