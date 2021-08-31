Чемпіонат з лову риби спінінгом з берега проходив на гірській річці Вачер в Болгарії.

22-річний львів'янин став чемпіоном на змаганнях з риболовлі у Болгарії.

Про це повідомили у Львівській облдержадміністрації.

Чемпіонат з лову риби спінінгом з берега проходив на гірській річці Вачер. Українська збірна складалася з чотирьох учасників в основному складі, чотирьох запасних, а також координатора кожного з них.

Згідно з правилами, очки нараховувалися за кожну правильно спійману і відпущену рибу, а враховувалися тільки форель.

Читайте такожВ Україні почала діяти нерестова заборона на вилов рибиУкраїнці стали переможцями в загальнокомандному заліку, а львів'янин Назар Боженко — абсолютним чемпіоном світу. Україна щорічно бере участь у чемпіонаті та вже займала друге і третє місця, але це — перша медаль в особистому заліку і перша перемога українців.

Варто зазначити, що Боженко є майстром з рибальського спорту міжнародного класу.

Наступного року Україна прийме чемпіонат світу з лову коропа. Змагання пройдуть на озері в селі Прилбичі у Львівській області.

Нагадаємо, раніше цього місяця в американському штаті Північна Кароліна рибалки зловили рибу зі схожими на людські зубами.

Автор: Станислав Кожемякин