Світоліна претендує на звання кращої тенісистки року WTA одразу в двох номінаціях

Українка Еліна Світоліна увійшла в число претендентів на статус кращої в сезоні, що минає, відразу в декількох номінаціях від Жіночої тенісної асоціації (WTA), повідомляє SportArena.

В кінці сезону WTA традиційно підбиває підсумковий опитування і визначає кращих тенісисток в декількох категоріях: Гравець року, Краща пара року, Прогрес року, Новачок року і Камбек року.

Визначають переможців у номінаціях за результатами голосування серед міжнародних тенісних медіа.

Еліна Світоліна в цьому році представлена відразу в двох номінаціях: Гравець року і Прогрес року.

Читайте такожСвітоліна вибула з трійки кращих світового рейтингу WTAНагадаємо, у цьому сезоні українка виграла п'ять турнірів WTA (Тайбей, Дубай, Стамбул, Рим, Торонто) і є лідером по цьому показнику в Турі. Еліна стала першою тенісисткою в історії, яка змогла виграти три турніру серії Premier 5 за один сезон. Також вона встановила рекорд України, піднявшись на третю сходинку рейтингу, чого до неї ніхто не робив.

Крім іншого, Світоліна перевершила найкращого українського тенісиста Андрія Медведєва (екс-четвертий номер світового рейтингу) за сумою призових за кар'єру.