У Житомирі відбудуться фінальні змагання з футзалу на кубок Міністра оборони

У Житомирі 15 жовтня відбудуться фінальні змагання з футзалу на кубок Міністра оборони України. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, передали кубок сьогодні, 10 жовтня, управлінню сім’ї, молоді та спорту ОДА голова Хорошівської райдержадміністрації Галина Ширченко та голова Хорошівської районної ради Андрій Ющенко.

«Саме Хорошівський район 2 роки поспіль є переможцем змагань на кубок Міністра оборони. Змагання проходитимуть уже втретє до Дня захисника України, та цьогоріч вони набули обласного значення», - сказано у повідомленні.

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Команда житомирської загальноосвітньої школи №27 разом із Коростенським міським колегіумом будуть змагатися у фінальній частині Кубку міністра оборони України.

Відкриття змагань відбудеться 15 жовтня у Житомирі у залі ФОКу ( фізкультурно-оздоровчого комплексу) об 11.00.

Церемонія нагородження переможців та закриття змагань плануються того ж дня о 15.30.

Раніше у Житомирі з'явився професійний волейбольний клуб "Житичі".