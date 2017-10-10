Долгополов вийшов у наступний раунд тенісного турніру в Шанхаї

У Шанхаї проходять матчі першого кола тенісного турніру Shanghai Rolex Masters, де українець Олександр Долгополов обіграв американця Джека Сока, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наш спортсмен виграв з рахунком 4:6, 6:1, 2:1.

Читайте такожУкраїнець Долгополов повернувся у топ-50 тенісистів світуАмериканець на хорошому рівні провів першу партію, зробив зайвий брейк і зумів довести її до перемоги. У другому сеті повною перевагою володів українець, який буквально розгромив суперника, дозволивши йому виграти лише один гейм. А в третій партії суперники встигли зіграти лише три гейми після чого Сок припинив боротьбу, пославшись на рецидив травми.

У другому колі на Долгополова чекає протистояння з Фелісіано Лопесом (Іспанія). який раніше у впертій боротьбі обіграв Іво Карловича з Хорватії - 7:6, 7:6.

Долгополов - єдиний представник України на престижному турнірі, де зібралися практично всі кращі гравці світу.

Турнір у Шанхаї проходить з 8 по 15 жовтня.