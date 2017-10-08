Верняєв приніс Україні друге за день срібло ЧС зі спортивної гімнастики

У Монреалі (Канада) завершився фінал чемпіонату світу зі спортивної гімнастики у вправах на паралельних брусах, де в трійку найсильніших потрапив українець Олег Верняєв, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українець отримав за свій виступ 15,833 бали.

Олімпійський чемпіон Ріо-2016 у цьому виді програми програв на ЧС тільки Жу Жингуаню з Китаю - 15.900. Третє місце і бронзова медаль на рахунку Давіда Білявського з Росії - 15,266.

Читайте такожГімнаст Радівілов приніс збірній України першу медаль чемпіонату світуРаніше Верняєв на цьому турнірі зайняв 8-е місце в багатоборстві і 7-е місце - у вправі на коні.

Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики завершиться в неділю, 8 жовтня, пізно ввечері.