Гімнаст Радівілов приніс збірній України першу медаль чемпіонату світу

У Монреалі (Канада) завершився фінал чемпіонату світу зі спортивної гімнастиці в опорному стрибку, де українець Ігор Радивілов завоював срібну медаль, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наш спортсмен отримав за свої стрибки загальну оцінку 14.899 бали.

Українець у драматичній боротьбі, лише одну тисячну бали поступився чемпіону світу Шираї Кензо з Японії - 14,900. Третє місце і бронзова медаль - у Кіма Хансоля з Південної Кореї - 14,766.

На чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики сьогодні останній день, де будуть розіграні ще чотири комплекти нагород в окремих вправах.

Раніше у фіналі багатоборства і першій половині окремих вправ лідер збірної України олімпійський чемпіон Олег Верняєв виступив невдало, жодного разу не піднявшись вище 7-го місця.