Українці Іванов і Анікєєв зіграють в суперфіналі Чемпіонату світу з шашок

6 жовтня в Таллінні завершилися ігрові партії в трьох півфінальних підгрупах на Чемпіонаті світу з шашок-100, повідомили УНІАН у Федерації шашок України.

Цей, найголовніший турнір у шашковому дворічному календарі, Всесвітня федерація шашок проводила за новою формулою. 84 найсильніших шашисти з п'яти континентів були розбиті на три підгрупи по 28 учасників.

Граючи за швейцарською системою, вони повинні були визначити по чотири переможці, які складуть фінальний турнір з 12 учасників суперфіналу.

Боротьба у півфіналах була настільки напруженою, що суперників на фініші відокремили тільки додаткові коефіцієнти. У півфіналі А грав українець Юрій Анікєєв, який зумів вибороти третє місце у своїй підгрупі.

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Про силу суперників говорить той факт, що у фінал не змогли пробитися обидва голландці - учасники останнього Матчу за звання чемпіона світу з шашок. Суперфінал стартує у неділю, 8 жовтня.

Ще одна наша спортсменка Ольга Балтажі посідає 2-е місце в жіночому турнірі Чемпіонату світу з шашок-100 в Естонії.

Чемпіони світу стануть відомі 16 жовтня.