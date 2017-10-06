Збірна України з ушу завоювала 5 медалей на чемпіонаті світу

У російській Казані завершився чемпіонат світу з ушу. 508 атлетів з 60-ти країн протягом п'яти днів змагались за чемпіонські титули.

Україну представляли 9 спортсменів. Наша національна збірна посіла 12-те загальнокомандне місце, виборовши 5 нагород (2 срібні медалі та 3 бронзові). Про це повідомляє Спортивний комітет України.

Чудовий результат продемонстрували дівчата Людмила Темна та Ганна Терещенко. Ганна здобула срібло у програмі «даошу», а Людмила стала віце-чемпіонкою у програмі «цзяншу».

Дві бронзові медалі наші спортсменки завоювали у програмі контактних поєдинків «саньда». Нагороди здобули Ілона Ольховик (вагова категорія 60 кг) та Олена Рябокінь (вагова категорія 56 кг). Українки впевнено пройшли попередні кола та зупинились лише у півфіналі.

І останню бронзу здобула українська чоловіча команда у програмі «дуйлянь». Призерами стали Роман Рева, Артем Суонг та Андрій Фегецин.