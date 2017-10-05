У Житомирі з'явився професійний волейбольний клуб "Житичі"

У Житомирі відбулося представлення професійного волейбольного клубу "Житичі".

Професійний волейбольний клуб з'явився у Житомирі вперше за багато років.

Волейбольна команда "Житичі" вже має перші звитяги. Нещодавно спортсмени стали кращими на VI Всеукраїнському турнірі «Кубок Свободи», присвяченому пам’яті Героїв Небесної сотні, здолавши у фіналі учасника Суперліги, повідомляє офіційний сайт НОК.

Команда «Житичі» була створена влітку цього року на базі черняхівського «Хоросу».

Привітати та підтримати спортсменів завітали голова обласної ради Володимир Ширма, заступник голови ОДА Ярослав Лагута, начальник управління сім’ї, молоді та спорту ОДА Світлана Гресь, голова обласного відділення Національного олімпійського комітету України Олександр Оніщук та ветерани волейболу.

Очільник осередку НОК Олександр Оніщук побажав волейболістам вірити у себе, рухатися вперед та здобувати такі важливі для Житомирщини перемоги. Він наголосив, що конкуренція за місце в основному складі команди буде дуже сильною.