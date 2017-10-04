Українці Іванов і Анікєєв борються за вихід у фінал Чемпіонату світу з шашок

У Талліні стартував чемпіонат світу з шашок, де після 5-ти турів серед лідерів у своїх півфінальних групах закріпилися українці Артем Іванов та Юрій Анікєєв, повідомляє офіційний сайт змагань.

Юрій Анікєєв після двох перемог і трьох нічиїх йде на другому місці в півфіналі А, де у 6-му турі його суперником буде Олександр Шварцман з Росії. Ще один український гросмейстер Артем Іванов, набравши 7 очок, ділить 1-4 місця у другому півфіналі . А .у півфіналі З міжнародний гросмейстр Ігор Кирзнер із Запоріжжя впевнено йде на 4-му місці.

У жінок міжнародний гросмейстер Ольга Бвлтажи з Івано-Франківська посідає 3-е місце.Жіночий чемпіонат світу, на відміну від чоловічого, проходить за коловою системою

Цікаво, що головним суддею цього масштабного турніру є голова Вінницької обласної федерації шашок Андрій Щербатюк.

Змагання в Талліні триватимуть до 16 жовтня.