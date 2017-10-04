Українка Левченко увійшла до трійки молодих зірок Европейської федерації легкої атлетики

Легкоатлетка Юлія Левченко увійшла до трійки фіналісток у номінації «Зірка, яка сходить» в Європі. Голосування за підсумками року проводила Європейська атлетика (ЕА), повідомляє Федерація легкої атлетики України.

Левченко у березні виграла бронзову медаль чемпіонату Європи у приміщенні зі стрибків у висоту. У липні стала чемпіонкою Європи U23. Після цього на етапі «Діамантової ліги» у Монако була другою і встановила рекорд України U23 і особистий рекорд 1,97 м. У серпні виграла срібну медаль чемпіонату світу з новим молодіжним рекордом України й особистим рекордом –2,01 м. На завершення сезону українка стала другою у фіналі «Діамантової ліги».

З самого початку на перемогу у номінації «Зірка, яка сходить» претендували відразу четверо українців. Серед жінок окрім Левченко до числа номінантів потрапили Ярослава Магучіх і Аліна Шух, а також Михайло Кохан серед чоловіків.

Імена переможців у номінаціях «Найкращий легкоатлет року», «Найкраща легкоатлетка року» й «Зірка, яка сходить» (серед жінок і чоловіків) оголосять на гала-вечорі ЕА у Вільнюсі (14 жовтня)