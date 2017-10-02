Прогрес українки: Катерина Бондаренко зробила ривок, злетівши на 46 місць у рейтингу WTА

Жіноча тенісна асоціація (WTА) опублікувала оновлений рейтинг найкращих тенісисток світу, повідомляє офіційний сайт організації.

У першій сотні світової класифікації тепер чотири українські тенісистки. Еліна Світоліна, як і раніше, третя ракетка світу. Один пункт втратила Леся Цуренко - вона на 51-му місці, на дев'ять рядків опустилася також Катерина Козлова (80-е місце).

Ще одна українка Катерина Бондаренко піднялася відразу на 46 рядків і увійшла до топ-100 - у неї 87-е місце.

У другій сотні рейтингу дві українки. Ангеліна Калініна зберегла 162-гу позицію, а Діана Ястремська піднялася на шість позицій і тепер посідає 168-е місце.

На вершині рейтингу без змін. Очолює світову класифікацію іспанка Гарбіньє Мугуруса з перевагою в 600 очок над румункою Сімоною Халеп. Зазначимо, що на мінімальну відстань - всього лише 5 очок - від Халеп відстає українка Світоліна.