Українець Долгополов поступився у фіналі турніру ATP бельгійцю Гоффену

Перша ракетка України Олександр Долгополов програв у фіналі тенісного турніру серії ATP 250 в китайському Шеньчжені, повідомляє офіційний сайт змагань.

Суперником українського тенісиста був 12-й у світовому рейтингу Давід Гоффен (Бельгія). Він здобув перемогу з рахунком 6:4, 6:7 (5:7), 6:3.

Гравці провели на корті трохи більше двох годин. Після програшу у стартовій партії Долгополов у важкій боротьбі на тай-брейку зрівняв рахунок у другому сеті. Однак у третій вирішальній партії українець допустив помилку на брейк-пойнті у бельгійця, що коштувало йому поразки в матчі.

Читайте такожДолгополов обіграв Стаховського в українському дербі на турнірі ATP в Китаї"Вітаю Давіда в першу чергу, я щасливий за нього, тому що у нас були схожі травми приблизно в один і той же час. Приємно бачити, що він знову грає на такому рівні. Я вперше тут грав і мене тепло прийняли. Також спасибі моїй родині, моїй команді і всім, хто допомагає мені виступати", - зазначив Долгополов, якого цитує Великий теніс України.

Для Давіда Гоффена це тільки третій титул у кар'єрі. Бельгієць не вигравав у турі з сезону-2014, коли виграв турніри в Кіцбюелі і Метці.

Долгополов вже втретє в сезоні боровся за титул АТР: в Буенос-Айресі українець обіграв у фінальному матчі Кея Нісікорі, а в Бостаді зазнав поразки від Давида Феррера. Усього в активі Долгополова три трофеї АТР в одиночному розряді (Умаг-2011, Вашингтон-2012, Буенос-Айрес-2017).