Чемпіонка світу серед юніорів біатлоністка Блашко отримала українське громадянство

У спринтерській гонці на літньому чемпіонаті України з біатлону напередодні перемогу здобула Дар`я Блашко, повідомляє Федерація біатлону України.

В цей же день президент України підписав указ про присвоєння громадянства нашої країни спортсменці, зазначив президент ФБУ Володимир Бринзак:

Читайте такожПорошенко підписав указ про надання гравцеві "Шахтаря" Марлосу українського громадянства - ЗМІ - На даний момент її кандидатура вже затверджено комісією і ми чекаємо Указ Президента України, тобто, з нашого боку вже вийшли на фінішну пряму. Що стосується можливості виступати, то зараз ми подали офіційний запит і чекаємо відповіді від білоруських колег. Але прогнозувати, яким буде результат я не можу і не хочу. (В цей момент Володимир Михайлович змушений був зупинитися, щоб відповісти на телефонний дзвінок) А ось вам і нова інформація: Указ глави держави підписаний, так що можемо готувати для Дарини новий паспорт, - зазначив Бринзак.

Блашко - учасниця Кубку світу у складі збірної Білорусії, дворазова чемпіонка світу серед юніорів, володарка юніорського Кубка IBU.