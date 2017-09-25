Всесвітнє антидопінгове агентство почне перевірку Росії перед Олімпіадою-2018

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) на цьому тижні почне перевірку антидопінгової програми Російської Федерації. Про це йдеться в заяві агентства, опублікованій за підсумками засідання його виконкому в Парижі.

Повідомляється, що на виконкомі WADA заслухали доповідь про дотримання Російським антидопінговим агентством (РУСАДА) дорожньої карти щодо відповідності стандартам міжнародної організації. Даний документ погодили також з Мінспорту та Олімпійським комітетом Росії, а також з Незалежною громадською антидопінговою комісією.

Виконком WADA підтримав подальше дотримання дорожньої карти, яка передбачає офіційне визнання результатів розслідування Річарда Макларена, надання доступу до проб російських атлетів, які перебувають у московській антидопінгової лабораторії.

24 жовтня незалежний комітет WADA заслухає доповідь за підсумками перевірки. Нагадаємо, раніше антидопінгове агентство США (USADA) виступило за відсторонення Росії від участі у зимових Олімпійських іграх 2018 року, які пройдуть в південнокорейському Пхенчхані.