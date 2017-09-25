Першу медаль для України на Іграх Нескорених завоював поліцейський з Волині (відео)
11:17, 25 вересня 2017Інше
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Українська збірна вперше бере участь у подібних змаганнях.
Сергій Торчинський / bigkiev.com.ua
Збірна України здобула першу нагороду на III Іграх Нескорених, які зараз проходять в Канаді, повідомляє "ТСН".
Це аналог Паралімпійських ігор для військовослужбовців, які отримали поранення або захворювання під час чи внаслідок виконання службових обов'язків.
Бронзу нашій команді приніс 29-річний офіцер Національної поліції Сергій Торчинський з Луцька. Він показав третій результат в секторі для штовхання ядра.
Підтримка української команди божевільна. 30 спортсменів, військових АТО з важкими пораненнями, борються за перемогу в атлетиці, плаванні, стрільбі з лука, веслуванні на тренажерах та велоспорті.
Стежити за успіхами команди прибув і президент Петро Порошенко.
Першу медаль для України на Іграх Нескорених" здобув поліцейський із Волині
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