Збірна України з тенісу відвідала традиційну вечерю перед матчем з Ізраїлем

Збірна України з тенісу відвідала в Ізраїлі традиційну вечерю команд в рамках Кубка Девіса. Українська команда перебуває в Ізраїлі у складі тенісистів Сергія Стаховського, Олександра Долгополова, Іллі Марченка, Дениса Молчанова і капітана збірної Андрія Медведєва.

Про це повідомила Федерація тенісу України на сторінці в Facebook.

Зазначимо, що 15-17 вересня українських тенісистів чекає матч за збереження прописки у Першій групі Євро-Африканської зони. Всі ігри пройдуть на харді на кортах Рамат-ха-Шарона в передмісті Тель-Авіва.

Жеребкування поєдинку Ізраїль – Україна відбудеться сьогодні ввечері. У перший день, 15 вересня, пройдуть дві одиночні зустрічі, 16 вересня – парний поєдинок, а 17-го числа – ще два одиночних протистояння.



